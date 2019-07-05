MLB》拉米瑞茲雙響砲 印地安人單局灌6分逆轉皇家

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人作客皇家主場系列賽第3戰，靠著拉米瑞茲（Jose Ramirez）單場雙響砲，以及明星游擊手林多（Francisco Lindor）挹注3打點的表現，並於第7局海灌6分奠定勝基的情況下，終場印地安人以8：4扳倒皇家，完成3連戰橫掃，收下近期4連勝，皇家則苦吞4連敗。

拉米瑞茲今敲2發陽春砲貢獻2分打點。（美聯社）

2局上半，拉米瑞茲率先用一發陽春砲替「笑臉人」先馳得點。但3局下半皇家展開反擊，梅瑞菲德（Whit Merrifield）於一二壘有人時擊出投手丘方向的強勁球，球反彈到外野形成安打，二壘上的隊友回本壘得分，接著小孟德西（ Raul Mondesi）突襲短打再把三壘隊友送回來，自己也安全上一壘，滿壘時索勒（Jorge Soler）獲保送擠回第3分。皇家反以3：1領先。

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5局上半，林多於一三壘有人時擊出帶有1分打點的安打，幫助印地安人得1分，追到2：3。7局上半，印地安人展開大反攻，單局敲出5支安打，包括林多帶有2分打點的安打和拉米瑞茲的陽春砲，再加上皇家奉送1次失誤，單局讓印地安人狂轟6分逆轉戰局。

林多本場表現攻守俱佳，單場2安外帶3打點。（美聯社）

9局下半，皇家的蓋拉格 （Cam Gallagher）掃出一發左外野方向的陽春砲也於事無補，終場皇家以4：8敗給印地安人，29勝59敗在美聯中區敬陪末座，印地安人48勝38敗緊追在美聯中區龍頭雙城之後。

林多本場攻守俱佳，單場貢獻2安打3打點外還放送一次防守美技，飛撲攔下看似可能的穿越球後快速拋球給二壘手，並進而完成這次雙殺打。

（影片來源：大聯盟官網）

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