MLB》赫南德茲陽春砲致勝 紅襪國慶日單場3轟放煙火

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國國慶日這天，紅襪作客藍鳥主場，兩隊不約而同以假先發應戰，紅襪隊單場3轟，在9局上紅襪靠代打赫南德茲（Marco Hernandez）擊出致勝陽春砲，客場8：7險勝藍鳥。

9局上紅襪靠代打赫南德茲擊出致勝陽春砲，客場8：7險勝藍鳥。（法新社）

1局上，紅襪德弗斯（Rafael Devers）陽春砲棒打光芒投手D.勞（Derek Law），紅襪首開紀錄1：0領先，但隨後紅襪打線遭藍鳥第2任投手潘諾（Thomas Pannone）封鎖，直到6上才有分數再進帳。

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反觀，藍鳥在1局下就做出回應，第五棒指定打擊泰倫茲（Rowdy Tellez）在滿壘情況下，一支中左外野方向安打，送回壘上2名跑者，藍鳥反超比數，第2、4局再靠著簡森（Danny Jansen）及賈維斯（Freddy Galvis）全壘打助陣下，5局打完藍鳥6：1領先紅襪。

6局上，D.勞遭遇亂流，接連安打及保送，失掉2分退場，紅襪3：6追到3分差，藍鳥牛棚投手梅薩（Tim Mayza）提油桶救火，上來先保送瓦茲奎茲（Christian Vazquez）形成滿壘，下棒打者布雷德利（Jackie Bradley Jr.）游擊方向強襲球，透過野選上壘，壘上跑者跑回第4分，隨後查維斯（Michael Chavis）補上一支逆轉三分彈，紅襪超前比數來到7：6。

紅襪帶著1分領先進入第8局，推出沃克曼（Brandon Workman）救援，無奈他無法為球隊守成，接連被簡森及索賈德（Eric Sogard）敲出二壘安打，比數遭到扳平。

失落情緒沒有影響紅襪隊太久，9局上靠著代打赫南德茲全壘打再次反超比數，沃克曼9局下續投，雖送出兩次保送，但力保不失分，他在救援失敗情況下，意外撿到本季第8勝。

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