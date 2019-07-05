溫網》沒品！故意往納達爾身上打 澳洲壞小子不道歉

澳洲「壞小子」基里奧斯。（歐新社）



〔體育中心／綜合報導〕溫網男單次輪，大會第3種子西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天以6：3、3：6、7：6（5）、7：6（3），4盤耗費3小時04分，擊敗澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios），闖進男單第三輪。但比賽中，基里奧斯竟把球往納達爾的身上打，賽後直言是故意的，而且拒絕道歉。

基里奧斯在比賽中兩度用「下手發球」，還因和裁判爭論收到警告。而在第三盤第9局15：40時，基里奧斯在回擊時把球往納達爾身上打，納達爾雖然想閃掉，仍被球打到，球掉到網前。不過，納達爾最後仍收下勝利，拿到溫網第50勝，晉級第三輪。

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《美聯社》報導，基里奧斯賽後坦承是故意，不願道歉，「我沒有打到他，是打中他的球拍，不是嗎？我為何要道歉？我還得到那一分」他還說，「這老兄贏了多少大滿貫，賺了多少錢放在銀行帳戶？我想他能承受被球打到胸。」

《BBC》報導，納達爾則認為基里奧斯的舉動很危險，「這球對我來說不危險，但對線審、觀眾來說卻是很危險。」他指出，「當你像這樣擊球時，你不知道球會飛到哪。」

納達爾說，「我知道他是名具有極高天賦的球員，但我也是職業選手。我清楚當你打那種球時，球可以飛到任何地方。」納達爾下一場將面對法國好手松加（Jo-Wilfried Tsonga）。

西班牙「蠻牛」納達爾。（路透）

澳洲「壞小子」基里奧斯。（歐新社）



西班牙「蠻牛」納達爾晉級溫網男單第三輪。（美聯社）

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