MLB》卡布雷拉開轟 老虎狂灌11分撕破白襪（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天作客白襪主場系列賽，昨一日輸兩場的老虎，今天勢必要有所反擊，老虎靠著單場3轟，包括美聯前MVP卡布雷拉（Miguel Cabrera）貢獻1發，此外第6局灌入5分奠定勝基，終場老虎以11：5大勝白襪。

老將卡布雷拉今敲1發陽春全壘打，飛行距離達453英尺，可見身子還是老當益壯。（今日美國）

4局上半，卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）帶有1分打點的安打幫老虎先馳得點。4局下半，白襪的羅冬（ Jose Rodon）用兩分砲反擊。5局上半，希克斯（John Hicks）再用帶有2分打點的一壘安打反超比數，老虎取得3：2領先。

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6局上半，老虎開啟得分大門，這局敲出6支安打，包括4支二壘安打和古德朗姆（Niko Goodrum）的兩分砲，單局狂灌5分形成大局，老虎馬上拉開至6分領先。6局下半希梅涅茲（Eloy Jimenez）先用1發兩分打點全壘打追分，這也是他本季第15發紅不讓，但7局上半前打擊三冠王卡布雷拉用1支中外野大號全壘打，幫老虎的記分板上多添上1分，老虎取得9：4領先。

白襪希梅涅茲今敲1安打另貢獻3打點。（今日美國）

白襪最後於7局下半僅靠希梅涅茲的高飛犧牲打打回1分，老虎則於8局上半和9局上半各得1分，包括坎德拉里歐（Jeimer Candelario）9局的陽春砲，終場老虎以11：5大勝白襪終止3連敗，白襪則是終止3連勝。

老虎先發投手波伊德（Matt Boyd）主投5.1局被敲9安失4分，另狂飆13張老K拿下本季第6勝，這是他連兩場比賽都有雙位數三振，且是本季第3次、生涯第5次有這般的表現。白襪先發投手羅培茲（Reynaldo Lopez）主投5.1局被敲9安失7分，其中6分是自責分而吞下本季第4敗。

（影片來源：大聯盟官網）

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