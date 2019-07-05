MLB》道奇第一人！ 貝林傑明星賽前達陣30轟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇貝林傑（Cody Bellinger）連2天炸裂，明星賽前達陣30轟為隊史第一人，大聯盟防禦率王柳賢振先發6局無失分，率道奇5：1擊敗教士，成為本季首支60勝球隊，柳賢振本季第10勝到手。

道奇今由馬恩西（Max Muncy）率先開砲，5局打完取得3：0領先，6局下換昨天在延長賽11局擊出再見轟的貝林傑表現，他咬中偏低滑球，擊出中右外野陽春砲，成為道奇隊史首位在明星賽前達陣30轟的球員。

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貝林傑今天追加1轟，本季全壘打排行榜續居第二，與第一名的耶利奇（Christian Yelich）只剩1轟差距，這是大聯盟近20年第4次有多位球員在明星賽前集滿30轟，貝林傑也成為大聯盟史上第38位、國聯第19位達陣球員。

貝林傑明星賽前達陣30轟，隊史第一人。（法新社）

貝林傑賽後表示，只是想試著保持好的感覺、盡可能維持最佳表現，對自己不要太過自滿或失望，對於數據則是完全沒在理會。本季30轟有11發來自左投，相較去年25轟僅6轟，是相當大的改善，另一方面，本季他在主場累積20轟。

上役罕見被打爆的柳賢振，今天回主場也重拾防禦率王身手，先發6局無失分，被敲3安都是短程安打，送出5次三振3次保送，防禦率降至1.73，第5度叩關本季第10勝終於到手，本季主場戰績7勝0敗。

道奇本季只花89場，就拿到第60勝，追平2017年、並列隊史第二快，道奇在1933年球季，在第87場比賽就摘第60勝，為隊史最快紀錄。而道奇上季也打得辛苦，直到第109場才拿到60勝。道奇今天雖然贏球，但也中斷主場連5戰向對手說再見，總教練賽後幽默致歉，沒能帶給球迷戲劇性的收尾。

貝林傑本季30轟，有11發來自左投。（法新社）

柳賢振5度挑戰，本季第10勝終於到手。（法新社）

貝林傑和馬恩希同場開轟。（法新社）

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