NBA》「字母兄弟」誕生？ 公鹿要簽「字母哥」的親哥哥

亞德托昆波兄弟。（取自大亞德托昆波臉書）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今年勇奪年度MVP，未來有望與親哥哥同隊打球，希臘當地媒體報導，公鹿將與他的親哥哥大亞德托昆波（Thanasis Antetokounmpo）簽下2年約，有機會組「字母兄弟」。

大亞德托昆波比字母哥年長2歲、是他的親哥哥，在2015年選秀第2輪被尼克挑中，隨後2年幾乎都在發展聯盟打球，在NBA僅留下2場出賽紀錄，加起來僅上場6分多鐘，近2年回故鄉希臘打球，率隊連2年奪冠，上季獲選年度最令人讚嘆球員（Most Spectacular Player）。

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根據希臘媒體《Gaszetta.gr》報導，公鹿計畫用2年300萬美元簽下大亞德托昆波，兩人有望組成「字母兄弟」，他們的弟弟小亞德托昆波（Kostas Antetokounmpo）目前效力獨行俠。

大亞德托昆波曾效力尼克。（資料照，美聯社）

Antetokounmpo brothers working out together pic.twitter.com/ZkpLeitQzG — The Render （@TheRenderNBA） July 4, 2019

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