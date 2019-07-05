MLB》歐多雙響力壓「神鱒」 遊騎兵終止4連敗（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，天使作客遊騎兵主場系列賽，前兩戰天使因史卡格（Tyler Skaggs）的離去而化悲憤為力量，並都順利收下勝利，本場比賽遊騎兵靠著歐多炸裂2發全壘打終於扳回一城，最終遊騎兵以9：3戰勝天使，終止近期的4連敗。天使的「神鱒」楚奧特（Mike Trout）本場有全壘打的演出，也是兩天內的第3轟，只可惜無法率領天使繼續連勝。

歐多今敲2支安打都是全壘打，一共賺進5分打點。（今日美國）

1局上半楚奧特就用1發左外野方向445英尺的大號陽春砲向主隊say hello。2局下半，卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）打出高飛犧牲打賺進1分打點。3局上半，西蒙斯（Andrelton Simmons）擊出帶有1分打點的內野安打幫天使暫時超前比分。很快地3局下半遊騎兵做出反擊，兩出局一二壘有人時，馬札拉（Nomar Mazara）打出清壘的二壘安打，比數再度反超為3：2領先天使。

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馬札拉今繳出5支4的成績單，另貢獻2分打點。（今日美國）

4局下半，遊騎兵靠著3支安打、1個保送，包括歐多的兩分砲，單局進帳3分。7局下半，手感火燙的歐多在一二壘上有人時鎖定一顆時速100英里的火球大棒一揮，把球轟出中右外野牆外，形成一支3分全壘打，比分拉開至7分差。9局下半天使補進1分也無用，終場遊騎兵以9：3擊敗天使。

遊騎兵先發投手林恩（Lance Lynn）主投7局被敲9安失2分拿下本季第11勝。天使先發投手坎寧（Griffin Canning）僅投3.1局被敲7安失6分，雖送出6張老K但依舊苦吞本季第5敗。

林恩主投7局失2分拿下勝投。（今日美國）

楚奧特近兩場比賽打出3發紅不讓。（美聯社）

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