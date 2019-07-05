NBA》不怕湖人組三巨頭 快艇前鋒：洛城最好球隊是我們

快艇前鋒加林納里。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕快艇前鋒加林納里（Danilo Gallinari）週三抵台，受邀擔任「2019國泰NBA 3x總決賽」嘉賓，今天展開一連串活動，談及快艇積極向雷納德（Kawhi Leonard）招手的傳聞，他說：「他是個很棒的球員，每個球隊肯定都很希望他能加入。」

今夏有多位大咖投入自由市場，杜蘭特（Kevin Durant）、J.巴特勒（Jimmy Butler）、K.湯普森（Klay Thompsom）等人，但薪資空間充裕的快艇，目前在補強上並未有太大作為，現在還得跟同城的湖人展開「雷納德搶人大戰」。

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不過，不管最後詹姆斯（LeBron James）是否成功找來A.戴維斯（Anthony Davis）之外的第3巨頭，加林納里仍自信表示，「洛杉磯只有一支好球隊，但那一隊不會是湖人，而是快艇。」

他認為，雖然快艇並沒有超級球星坐鎮，但只要大家保持健康，就能打出好成績，上季戰績就是最佳證明，而且快艇去年打進季後賽，展現出與全員健康的勇士有相抗衡的實力，打出一場史詩級的大逆轉戲碼，至今仍讓球迷津津樂道。

加林納里將於6日、7日現身香堤廣場與球迷見面，同時將參與NBA Cares的活動，擔任「2019國泰NBA 3x總決賽」嘉賓，頒發最大獎項給此次的優勝隊伍。

快艇前鋒加林納里。（記者吳孟儒攝）

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