NBA》火箭總管遭中國球迷罵「祖宗十八代」 自家人批丟臉

休士頓火箭上季在西部準決賽不敵金州勇士。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭上季在西部準決賽不敵金州勇士，近5年四度遭勇士淘汰，火箭隊計畫今年夏天做補強。但有一名中國的火箭球迷不滿火箭隊的補強動作，不但寄信給火箭總管莫雷（Daryl Morey），還怒罵「祖宗十八代」，讓自家球迷直呼丟臉丟到國外。

外傳火箭想搶明星前鋒J.巴特勒（Jimmy Butler），願把P.J.塔克（P.J. Tucker）、E.戈登（Eric Gordon）以及中鋒卡培拉（Clint Capela）擺上交易台，但J.巴特勒最後轉戰熱火，而火箭隊至今補強不順，仍沒有進展。

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莫雷今天在IG上PO出一名中國球迷寄信的內容，該人先用中、英文混雜，批評球隊的補強策略後，接著說「站著說話不腰疼」，更罵「祖宗十八代」外，甚至還批莫雷女兒。該人甚至叫他把中文丟英文翻譯。

許多中國球迷直呼這人舉動太丟臉，「丟臉丟到國外去？」，不少中國球迷紛紛向莫雷道歉，「我是中國球迷，我很抱歉他對你講這些話。對你非常抱歉。」；莫雷也大器回應，「不需要道歉，中國的火箭球迷是最棒的。」

有中國球迷不滿火箭的補強動作，怒批莫雷。（圖片取自莫雷的IG）

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