MLB》美國慶日奪勝 美媒讚王維中本季牛棚亮點

台灣左投王維中今天後援2.1局好投，獲得生涯首勝。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在美國國慶日這天，台灣左投王維中拿下大聯盟生涯首勝，他在賽後首次享受到啤酒浴洗禮，更獲媒體稱讚是本季運動家牛棚亮點（bright spot）之一。

27歲的王維中今以2.1局無失分好投，幫助運動家以7：2擊敗雙城，不但獲得美媒專文報導，南韓媒體也發文報導這位前NC恐龍投手的大聯盟首勝。王維中賽後隨隊搭機到西雅圖，準備明起和水手3連戰。

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《The Athletic》以「王維中給了運動家需要的及時雨，自己也接受傳統棒球儀式洗禮」為題報導，指他自2014年在釀酒人升上大聯盟後，對於啤酒浴的場面並不陌生，今天卻是個人初體驗。

《NBC Sports》則報導王維中本季的牛棚表現優異，本季累計17.1局投球只失3分，防禦率僅1.56。在運動家投手群中，僅罕德瑞克斯（Liam Hendriks）的防禦率1.29比王維中低，因此報導中也點名王維中是本季牛棚一大亮點。

王維中賽後顯得相當開心，他也坦言去年在韓職發展，曾擔心無法重回美職，但如今不但回來了還拿下首勝。韓媒《MK SPORTS》發文報導，並在標題上強調「防禦率1.56」，凸顯他的優異表現。

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