足球》葡萄牙超新星天價轉隊 C羅接班人加盟馬競

19歲的菲力克斯生涯首個職業賽季就表現相當地傑出。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕葡萄牙19歲的超級新人菲力克斯（João Félix）最終加盟馬德里競技，以1.26億歐元的天價從葡超勁旅本菲卡轉隊到馬競，馬競從多家豪門的競逐中搶下這位可踢進攻中場也可踢前鋒的天才球員，競爭者包括皇馬、曼城等。

在馬競的頭牌球星格里茲曼（Antoine Griezmann）今夏宣佈將會離隊，馬競進攻線上的空缺決定補進這位年僅19歲，甫剛完成生涯首個職業賽季的菲力克斯，至於格里茲曼的轉隊費用預計為1.2億歐元左右，與購入菲力克斯的價錢差不了太多，因此馬競在購入這名葡萄牙天才球員後財政狀況不至於出問題。

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菲力克斯首個職業隊一軍賽季，葡超賽場替本菲卡出賽26場攻進15球和送出7次助攻，另外於歐霸盃8強對上法蘭克福首輪賽事，於主場踢進3球，成為歐霸盃史上葡萄牙最年輕入球的球員，以及最年輕在歐霸賽場完成「帽子戲法」的球員，年紀輕輕就有精彩的表現，不難想像他被外界稱做C羅接班人，將有機會成為繼C羅後又一個世界級的葡萄牙天王巨星。

2019年菲力克斯不只幫本菲卡奪下等了兩年的葡超冠軍，更隨著葡萄牙國家隊拿下首屆歐足總國家聯賽盃冠軍，未來加盟馬競將尋求更多競爭冠軍的機會，以及進入更高層級戰場來證明自己的能耐。

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菲力克斯跟著葡萄牙拿下歐足總國家聯賽盃冠軍。（資料照，路透社）

法國前鋒格里茲曼（圖右）今夏宣佈將離開待了5年的馬競，下家推測可能為巴黎聖日耳曼或巴塞隆納。（資料照，路透社）

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