足球》荷蘭傳奇前鋒 羅本宣佈高掛戰靴

今日宣佈正式退休的荷蘭前鋒羅本。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力拜仁慕尼黑的羅本（Arjen Robben）在數週前，賽季結束宣佈不會續留拜仁之後，今決定將離開馳騁了19年的職業足球賽場，羅本也提到這是他一生做過最困難的決定─退休。

「我已經決定我要結束我的職業生涯和退休，無疑地這是我人生當中做過最困難的決定！」羅本表示：「該是開啟人生下一頁篇章，我會多花更多時間陪陪妻子和小孩，繼續享受眼前更多美好的事物。」

請繼續往下閱讀...

羅本上賽季才遭逢嚴重傷勢，這賽季回歸後實力早不若以往，職業生涯大大小小傷勢不斷的他，顛簸的健康狀態影響了他的職涯長度，尤其是以速度為武器在場上奮鬥的他，傷勢對他的表現影響至關重大，若沒有這麼多大小傷，或許羅本下賽季還會在拜仁的右邊路殺進殺出。

這位35歲的荷蘭前鋒，生涯初期從荷甲的葛羅寧根出道，年僅16歲就登上國內頂級聯賽舞台，表現相當亮眼，後還去到荷甲強權PSV，並幫球隊拿到荷甲冠軍。

羅本開始為人所熟知的是從切爾西時期開始，表現非常優異的他不只幫助球隊拿下連兩座的英超冠軍，更讓他有了機會前往更大的舞台─皇馬。只是在皇馬的他因後來卡卡（Kaká）及C羅（Cristiano Ronaldo）加盟，而選擇離隊去到拜仁慕尼黑，而這一待就是10年。

在拜仁的10個賽季，幫助球隊拿下8座德甲、5座德國盃和1座歐冠盃冠軍，尤其是2013年和里貝利（Franck Ribéry）的兩翼齊飛，幫助拜仁拿下睽違12年的歐冠冠軍。

在荷蘭國家隊的表現也同樣精彩，2010年南非世界盃殺進決賽才於延長賽惜敗給西班牙，2014年巴西世界盃則是跌破眾人眼鏡挺進4強，且擊敗地主巴西拿下第3。

羅本2013年隨著拜仁拿下歐冠盃冠軍。（歐新社）

2010世界盃決賽單刀被西班牙門神卡西亞斯撲下，最終惜敗銀恨。（歐新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法