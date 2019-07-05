MLB》曾赴義大利打球 賈西亞終一圓大聯盟夢

小熊賈西亞曾赴義大利打球，如今終於站上大聯盟舞台。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊26歲賈西亞（Robel Garcia）為了延續棒球夢，曾赴義大利打了5年棒球，今年回到美國職棒體系，本季在小聯盟狂敲21轟，讓他終於盼到登上大聯盟機會。小熊今（4日）對上海盜的比賽，賈西亞的生涯首安、首發全壘打、首打點也相繼出爐。

賈西亞出生在多米尼加共和國西部小鎮Las Matas De Farfan，費城人內野手謝古拉（Jean Segura）也同樣來自此地，賈西亞在2010年6月時與印地安人簽署一份小聯盟合約，但始終與大聯盟無緣，4年後他決定輾轉來到義大利打球。

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賈西亞在義大利的好表現也讓小熊球探部門留下深刻印象，2018年10月小熊與他簽下一紙合約，挑戰大聯盟又出現契機，「我為（義大利）國家隊在世界各地比賽，很多球探也會觀察這類比賽，對我來說有了把它做好的機會。」

今年在小聯盟2A和3A共72場比賽，賈西亞擊出21發全壘打，好表現讓他一圓大聯盟夢，雖大聯盟前兩打席皆遭到三振，但他立即做出調整，在第三次打擊，從海盜萊爾斯（Jordan Lyles）手中敲出生涯首安，6局上更棒打投手霍梅斯（Clay Holmes），揮出直擊中外野陽春彈。

小熊當家捕手康崔拉斯（Willson Contreras）對於小老弟好表現，也感到與有榮焉，「他永不放棄回到美國，實現了他的夢想，我想這對他來說意義重大。」

Robel Garcia triples for his first big league hit!#EverybodyIn pic.twitter.com/KTNHN2KFeJ — Chicago Cubs （@Cubs） 2019年7月4日

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