MLB》曾赴義大利打球 賈西亞終一圓大聯盟夢

小熊賈西亞曾赴義大利打球,如今終於站上大聯盟舞台。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕小熊26歲賈西亞(Robel Garcia)為了延續棒球夢,曾赴義大利打了5年棒球,今年回到美國職棒體系,本季在小聯盟狂敲21轟,讓他終於盼到登上大聯盟機會。小熊今(4日)對上海盜的比賽,賈西亞的生涯首安、首發全壘打、首打點也相繼出爐。

賈西亞出生在多米尼加共和國西部小鎮Las Matas De Farfan,費城人內野手謝古拉(Jean Segura)也同樣來自此地,賈西亞在2010年6月時與印地安人簽署一份小聯盟合約,但始終與大聯盟無緣,4年後他決定輾轉來到義大利打球。

賈西亞在義大利的好表現也讓小熊球探部門留下深刻印象,2018年10月小熊與他簽下一紙合約,挑戰大聯盟又出現契機,「我為(義大利)國家隊在世界各地比賽,很多球探也會觀察這類比賽,對我來說有了把它做好的機會。」

今年在小聯盟2A和3A共72場比賽,賈西亞擊出21發全壘打,好表現讓他一圓大聯盟夢,雖大聯盟前兩打席皆遭到三振,但他立即做出調整,在第三次打擊,從海盜萊爾斯(Jordan Lyles)手中敲出生涯首安,6局上更棒打投手霍梅斯(Clay Holmes),揮出直擊中外野陽春彈。

小熊當家捕手康崔拉斯(Willson Contreras)對於小老弟好表現,也感到與有榮焉,「他永不放棄回到美國,實現了他的夢想,我想這對他來說意義重大。」

Robel Garcia triples for his first big league hit!#EverybodyIn pic.twitter.com/KTNHN2KFeJ