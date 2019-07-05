網球》謝淑薇今晚溫布頓二連戰 女單尬前球后再與弟弟拚混雙

謝淑薇今面臨單日二連戰考驗。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019溫布頓網球錦標賽，謝淑薇面臨單日二連戰考驗，台灣時間今晚約8時，女單28種子的她先在第3輪強碰第3種子的捷克前球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova），稍事休息過後，小薇再與弟弟「A鵬」謝政鵬拚混雙首輪。

謝淑薇上屆草地大滿貫驚爆冷門，3盤扳倒當時羅馬尼亞的世界球后哈勒普（Simona Halep）勇闖16強；本屆單打獨挑大樑的她，接連擊敗兩位曾晉溫網女單4強勁敵後，生涯第3度且連兩年挺進全英草地俱樂部第3輪。遇強則強的小薇，過往對戰普莉絲可娃勝負各1平分秋色，今年她杜拜8強3盤激戰險勝，已回報去年邁阿密32強3盤搶7惜敗之仇。

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身高186公分的普莉絲可娃近況甚佳，這位「重砲手」上週才在伊斯特本草地封后，小薇積極備戰之餘表示，希望訓練時做到最好，臨時全力以赴對抗強敵，「她絕對是強勁對手，彷彿可以打出無限記愛司球，只希望不要是在對上我時。」

三線出擊的謝淑薇，也繼2016年澳網重返四大賽混雙，與謝政鵬成為近年來少見的姊弟組合，週六凌晨約2時首戰非種子的日本組合加藤未唯／麥克拉克蘭（Ben McLachlan），謝家姊弟若順利闖過64籤頭關，次輪對決首輪輪空的第8種子詹詠然／克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig），爭奪16強門票。

普莉絲可娃。（美聯社）

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