溫網》同胞全額獎金遭沒收 澳洲壞小子批溫網官方「太過份」

基里奧斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019溫布頓網球公開賽，澳洲選手湯米奇（Bernard Tomic）日前在男單首輪疑似擺爛輸給法國選手松加（Jo-Wilfried Tsonga），導致他晉級會內賽首輪的4萬5000英鎊獎金全部遭沒收，今天湯米奇的澳洲同胞基里奧斯（Nick Kyrgios）出來為他鳴不平：「這太過份了！」

湯米奇。（法新社）

日前湯米奇以直落三盤，比分2：6、1：6、4：6輸給松加，整場比賽歷時僅58分鐘，這是15年來溫網男單耗時最短的比賽，賽後主審認定湯米奇沒有全力以赴，根據大滿貫的規則手冊進行罰款，將首輪獎金全沒收，該條文認定「所有選手都應在大滿貫賽達到職業水準」。

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「我覺得罰全額太誇張了，」基里奧斯今天出來為同胞聲援，「第一，松加本來就是個很強的球員。第二，我覺得看到湯米奇在打的人，只是因為他移動有點慢，沒有像布斯塔（Pablo Carreno Busta）或什麼之類的球員一樣看起來很忙，他們就假設他沒有盡力。」

基里奧斯表示，「他已經贏得他可以進入籤表的權利，他辛苦了一整年，也贏得了參加世上最知名賽事的資格，罰他全額太誇張了。我真希望湯米奇現在一切都好。」

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