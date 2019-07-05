日職Live》陽岱鋼首打席滾地球出局 橫濱2：0巨人

第四局

4局上，山口俊回穩後，連兩局都讓DeNA打者三上三下。

4局下，今永昇太還是持續勇猛，解決掉龜井善行和坂本勇人後，雖然讓丸佳浩靠著不死三振上壘，不過巨人執行戰術被識破，丸佳浩在一、二壘間遭夾殺出局，又形成另類的三上三下。

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第三局

3局上，渡過上局挨轟亂流，山口俊回穩，先三振掉投手今永昇太，讓神里和毅滾地球出局，再K掉石川雄洋，演出三上三下。

3局下，第七棒的陽岱鋼為這個半局的首位打者，首打席第二球就出棒，不過僅敲出滾地球遭刺殺出局，小林誠司、山口俊則都遭到三振，巨人打線慘遭封鎖，再度三上三下。

第二局

2局上，山口俊接下來卻碰上亂流，先四壞保送筒香嘉智，又被DeNA洋砲羅培茲（José López）敲出左外野全壘打，DeNA靠著兩分砲破蛋也取得領先。

2局下，岡本和真揮棒落空遭三振、洋砲維亞努威瓦敲出左外野飛球遭接殺，若林 晃弘也揮棒落空，今永昇太再演出三上三下。

第一局

1局上，巨人強投山口俊，一登板就先K掉橫濱開路先鋒神里和毅，再讓石川雄洋、索托（Neftali Soto）分別敲出一、三壘滾地球出局，輕鬆讓對手三上三下。

1局下，DeNA先發今永昇太也不讓對手專美於前，亀井善行敲出界外飛球接殺出局，坂本勇人敲出中外野飛球，丸佳浩則敲出滾地球遭刺殺，同樣演出三上三下。

賽前報導

陽岱鋼昨罕見先發還擔任開路先鋒，本季第一次，雖然3打數1保送無安打，不過第6局卻又演出超精彩撞牆接殺美技，巨人最後以5：3擊敗中日，完成3連戰橫掃，贏得5連勝。而巨人今天開始將在主場展開與橫濱DeNA的系列賽，三連賽第一戰巨人派出強投山口俊；橫濱推出左投今永昇太掛帥先發，陽岱鋼連兩戰獲得先發機會，今打第7棒、守右外野。

兩隊先發陣容

橫濱DeNA

1 （中） 神里和毅

2 （二） 石川雄洋

3 （右） 索托（Neftali Soto）

4 （左） 筒香嘉智

5 （一） 羅培茲（José López）

6 （三） 宮﨑敏郎

7 （捕） 戸柱恭孝

8 （遊） 大和

9 （投） 今永昇太

先發投手：今永昇太

讀賣巨人

1 （左）龜井善行

2 （游）坂本勇人

3 （中）丸佳浩

4 （一）岡本和真

5 （三）維亞努威瓦

6 （二）若林晃弘

7 （右）陽岱鋼

8 （捕）小林誠司

9 （投）山口俊

先發投手：山口俊

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