晴時多雲

日職 Live》王柏融首打席吞K 火腿 0：0 樂天

2019/07/05 17:39

第二局

二局上，塩見貴洋讓火腿打者形成三上三下。

第一局

一局上，西川遥輝滾地球、 杉谷拳士遭三振後，近藤建介與中田翔連續敲安，輪到王柏融的得點圈打擊機會，王柏融在兩好三壞後，被一顆外角球三振。

一局下，茂木榮五郎獲得保送上壘，並在布拉許打擊時成功盜上二壘，不過布拉許最後遭到三振。有原航平接著又保送了浅村斗，樂天形成一二壘有人，最後惠勒在得點圈有打擊機會時遭到三振。

賽前報導

火腿今作客樂天主場展開三連戰，火腿隊派出有原航平先發，他將尋求本季第9勝，樂天先發則是左投塩見貴洋，今年6場出賽有5場為優質先發，目前防禦率2.56。

我國好手王柏融近況不佳，連續兩場打擊繳白卷，打擊率下修至0.284，今天擔任指定打擊，依舊是先發第五棒。

日本火腿鬥士

1 （中） 西川遥輝 
2 （左） 杉谷拳士 
3 （右） 近藤健介 
4 （一） 中田翔 
5 （指） 王柏融 
6 （二） 渡邉諒 
7 （三） 横尾俊建 
8 （遊） 石井一成 
9 （捕） 石川亮 

先發投手：有原航平

東北樂天金鷲

1 （遊） 茂木榮五郎
2 （一） 銀次左
3 （指） 布拉許 
4 （二） 浅村
5 （三） 惠勒
6 （左） 島内宏明
7 （右） 田中和基 
8 （捕） 堀内謙伍
9 （中） 辰己涼介

先發投手：塩見貴洋

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