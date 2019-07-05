日職 Live》王柏融首打席吞K 火腿 0：0 樂天

第二局

二局上，塩見貴洋讓火腿打者形成三上三下。

第一局

一局上，西川遥輝滾地球、 杉谷拳士遭三振後，近藤建介與中田翔連續敲安，輪到王柏融的得點圈打擊機會，王柏融在兩好三壞後，被一顆外角球三振。

請繼續往下閱讀...

一局下，茂木榮五郎獲得保送上壘，並在布拉許打擊時成功盜上二壘，不過布拉許最後遭到三振。有原航平接著又保送了浅村榮斗，樂天形成一二壘有人，最後惠勒在得點圈有打擊機會時遭到三振。

賽前報導

火腿今作客樂天主場展開三連戰，火腿隊派出有原航平先發，他將尋求本季第9勝，樂天先發則是左投塩見貴洋，今年6場出賽有5場為優質先發，目前防禦率2.56。

我國好手王柏融近況不佳，連續兩場打擊繳白卷，打擊率下修至0.284，今天擔任指定打擊，依舊是先發第五棒。

日本火腿鬥士

1 （中） 西川遥輝

2 （左） 杉谷拳士

3 （右） 近藤健介

4 （一） 中田翔

5 （指） 王柏融

6 （二） 渡邉諒

7 （三） 横尾俊建

8 （遊） 石井一成

9 （捕） 石川亮

先發投手：有原航平

東北樂天金鷲

1 （遊） 茂木榮五郎

2 （一） 銀次左

3 （指） 布拉許

4 （二） 浅村榮斗

5 （三） 惠勒

6 （左） 島内宏明

7 （右） 田中和基

8 （捕） 堀内謙伍

9 （中） 辰己涼介

先發投手：塩見貴洋

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法