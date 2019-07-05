亞洲花式撞球錦標賽》兄弟互打 柯秉中阻斷哥哥連莊路

柯秉中力退哥哥柯秉逸，首度摘下亞錦賽冠軍。（記者許明禮攝）

〔記者許明禮／台北報導〕上週還在世界杯雙打賽並肩作戰的柯秉逸、柯秉中，今天在2019台塑盃ACBS亞洲花式撞球錦標賽男子組決賽上演「兄弟鬩牆」，終場世界排名第10的「天王殺手」柯秉中以8:5力退尋求衛冕的哥哥柯秉逸，首度在這項賽事封王，抱走5000美元（約新台幣15.3萬元）冠軍獎金。

柯秉中在4強賽以8:5擊退連續兩年獲得亞軍的「火雲邪神」張榮麟﹔世界排名第7的柯秉逸則以8:6力克新加坡好手葉浚惟，冠軍也提前落入柯家手中。

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壓軸的冠軍戰，23歲的柯秉中在第4、6局兩度破了哥哥的衝球局，一度取得5:2領先，但柯秉逸在暫停後急起直追，將比數扳成5平。決勝關頭，柯秉中沉穩出桿連下3局，底定勝利。

柯秉中（右）、柯秉逸包辦亞錦賽男子組前兩名。（記者許明禮攝）

由於是「自家人互打」，冠軍戰少了一點火藥味，但柯氏兄弟仍認真以對。柯秉中說，「這場決賽沒有壓力，就是盡力打，把最好的一面展現給觀眾看。」

雖然錯失衛冕，30歲的柯秉逸仍以弟弟為榮，「以前他剛出來打國際賽，出國幾乎都虧錢，我賺的獎金剛好彌補他的開銷，現在他的成績有進步，我的壓力也可以減輕一點。」

撞球生涯已集滿9號球、10號球、雙打賽世界冠軍及世界排名第一等榮耀的柯秉逸，已不需要再靠國際賽成績來證明自己實力，現在他最想做的是多參與一些公益表演活動，也希望企業、政府能多投入資源，讓更多人喜歡這項運動。

柯秉逸衛冕失利，屈居亞軍。（記者許明禮攝）

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