籃球》快艇前鋒加林納里秀中文 與粉絲PK AR三分球

快艇前鋒Danilo Gallinari今日造訪國泰KOKO Lab「初心籃球場」，體驗最新潮的AR籃球遊戲，與粉絲們同樂。（記者簡榮豐攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕快艇前鋒加林納里（Danilo Gallinari）為今年國泰NBA 3x總決賽的嘉賓，今天特地造訪國泰KOKO LAB「初心籃球場」，體驗最新潮的AR籃球遊戲，與粉絲一起同樂，明、後兩天將現身香堤廣場與球迷見面。

義大利籍的加林納里上季出賽68場，繳出場均19.8分、6.1籃板，兩項數據皆寫下生涯新高，「這真的是個不可思議的賽季，不管是我，和我們球隊都是，我們球隊在季前被專家看衰，卻一路闖進季後賽。」他也以一路跨海追夢的過程鼓勵年輕球員，「只要鎖定夢想，就努力去追就對了。」

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加林納里今天現身KOKO LAB話題空間，除了大秀中文「呷飽沒」、「我愛你」、「加油」，互動現場氣氛十分熱絡，他也和粉絲大玩30秒三分球大賽及20秒胯下運球，並與參賽者開心自拍，讓粉絲留下美好回憶。

最後，為了歡迎難得來台的加林納里，KOKO LAB也用心準備了台灣知名藝術家Kingson繪製的安全帽，以他生肖「龍」為設計主軸，搭配快艇隊白底和紅藍線條作為配色，構圖中巧妙融入KOKO LOGO，國泰協理陳冠學表示，希望他戴上這頂安全帽後，能象徵如龍一般衝出天際破兵斬將，飛向更高的籃球殿堂，也希望他戴上安全帽，就回想起在台灣的時光。

Danilo Gallinari與粉絲們同樂並致贈簽名球。（記者簡榮豐攝）

Danilo Gallinari體驗最新潮的AR籃球遊戲，與粉絲們同樂。（記者簡榮豐攝）

Danilo Gallinari體驗最新潮的AR籃球遊戲，與粉絲們同樂，並找來溜馬吉祥物Pacers Boomer炒熱氣氛。（記者簡榮豐攝）

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