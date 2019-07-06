王柏融尋求谷底反彈 今日賽事預告與轉播

王柏融近11個打數未敲安。（資料照，記者陳志曲攝）

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日職例行賽持續進行，下午3點由日本火腿迎戰樂天，日本火腿推出堀瑞輝先發，樂天則派出美馬學主投。「大王」王柏融最近表現低迷，已11個打數沒有擊出安打，此役大王要尋求谷底反彈。而下午5點則由DeNA挑戰巨人，旅日強打陽岱鋼昨4個打數貢獻1安打並跑回1分，今天仍有機會上場為球隊建功，球迷們一起打開電視幫台灣之光們加油。

大聯盟今有3場轉播要帶給球迷們，首先早上7點由洋基迎戰光芒，洋基將要尋求3連勝，並鞏固美東龍頭。接著7點15分由馬林魚挑戰勇士，近期狀態不佳的陳偉殷能否重整旗鼓？另外，10點還有教士出戰道奇的比賽，喜愛大聯盟的球迷記得準時收看。

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溫網今來到第6天賽程，男單方面，「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer）將出戰法國好手普耶（Lucas Pouille），「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）將對陣松加（Jo-Wilfried Tsonga）。除此之外，謝淑薇與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）也將在女雙第二輪出賽，精采比賽，球迷們不要錯過囉。

中職今兩地開打，新莊球場繼續由中信兄弟出戰富邦悍將，黃衫軍傳奇彭政閔生涯累積1999支安打，今天有機會完成2000安里程碑。而桃園球場則由桃猿對決統一獅，猿隊派出洋投李茲先發，獅隊則推出江辰晏主投。

MLB

07:00洋基@光芒 FOX體育、FOX體育3台

07:15馬林魚@勇士 民視



10:00教士@道奇 FOX體育、FOX體育3台

日職

15:00 日本火腿@樂天 FOX體育2台、FOX體育3台

17:00 DeNA@巨人 緯來體育、愛爾達體育2台

中職

17:05 中信兄弟@富邦悍將 WinTV綜合台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

17:05 統一獅@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS 1、 麥卡貝網路電視、CPBLTV

溫網第六天

18:00 FOX體育、FOX體育3台

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