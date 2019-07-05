中職Live》彭政閔錯失建功機會 中信1：0悍將

第三局
三局下，富邦悍將三上三下。
三局上，岳東華保送上壘，王威晨遭到三振，隨後投手牽制失誤，跑者上到二壘。王勝偉敲內野滾地球出局，下一棒彭政閔無法建功。
第二局
二局下，林益全保送上壘，蔣智賢擊出內野滾地球，靠著野手選擇上壘，原一壘跑者出局。林哲瑄擊出外野飛球出局，下一棒陳品捷敲出穿越安打，但李宗賢無法打回分數。
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二局上，陳子豪保送上壘，下一棒詹子賢敲深遠二壘安打，張志豪擊出內野高飛球出局，隨後曾陶鎔敲出內野滾地球，王正棠發生守備失誤，三壘跑者回本壘得分。但黃鈞聲遭到三振，曾陶鎔盜壘失敗。
第一局
一局下，張正偉敲左外野飛球出局，王正棠遭到三振，下一棒胡金龍同樣三振出局。
一局上，包林傑狂飆3K，中信兄弟三上三下。
兩隊先發名單
富邦悍將
1.張正偉 RF
2.王正棠 2B
3.胡金龍 DH
4.林益全 1B
5.蔣智賢 3B
6.林哲瑄 CF
7.陳品捷 LF
8.李宗賢 SS
9.林宥穎 C
先發：包林傑
中信兄弟
1.王威晨 3B
2.王勝偉 SS
3.彭政閔 1B
4.陳子豪 RF
5.詹子賢 LF
6.張志豪 CF
7.曾陶鎔 DH
8.黃鈞聲 C
9.岳東華 2B
先發：萊福力