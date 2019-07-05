溫網》穆雷男雙開胡 明與小威聯手出擊混雙

穆雷（右）與赫伯特順利晉級第二輪。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英國名將穆雷 （Andy Murray）延續在英國女王草地賽奪得男雙冠軍的氣勢，今日在溫布頓草地網球公開賽首輪順利開胡，他與法國好手赫伯特（Pierre-Hugues Herbert）搭檔，對上科皮爾（Marius Copil）與洪柏特（Ugo Humbert）這對羅馬尼亞／法國組合，雖先丟掉第一盤，但隨後連下三盤取得勝利，順利晉級第二輪。

穆雷在日前進行完髖關節手術恢復狀況良好，選擇以雙打項目在溫布頓復出，他與赫伯特一開賽還在培養默契，第一盤三個發球局就被破發了兩個，不過赫伯特不愧為拿過四屆大滿貫冠軍的雙打好手，兩人很快就在第二盤後找回節奏，最後以4：6、 6：1、 6：4：6：0告捷、收下首勝。

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今年再戰溫布頓，穆雷賽前難掩緊張，為了以防任何意外、他還帶了五雙鞋子放在休息室的置物櫃，「一開始我有點緊張，但我覺得對我來說這是好的，」穆雷表示壓力反而讓他在比賽有所發揮，「有壓力表示你在意，這在比賽過程中會帶給你很多幫助。」

不過對於賽果，他本人倒是看得很開，「就是覺得和以前（單打時）不太一樣了，」穆雷說道，「我不知道是不是隨著時間改變的關係，我不再有很高的期待，只想享受比賽、盡全力展現自己。如果這些我都能做到，結果如何都是其次。」

除了在男雙出擊，穆雷也將在混雙項目與前球后小威廉斯（Serena Williams）聯手出擊，週六早上將出戰密斯（Andreas Mies） 與瓜拉奇（Alexa Guarachi）這對德國／智利組合。

穆雷收下今年在溫布頓的首場勝利。（法新社）

穆雷明早將與小威在混雙首輪出賽。（法新社）

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