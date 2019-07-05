溫網》止步次輪後將退役 巴大叔感性淚別：不想離開球場

巴格達提斯今後將告別球場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前宣布溫布頓將會是生涯最後一站的賽普勒斯老將「巴大叔」巴格達提斯（Marcos Baghdatis）今日正式告別賽場，他在第二輪鏖戰三盤、最後以1：6、6 （4）：7、3：6不敵第17種子、義大利好手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）、無緣晉級，賽後他也感性向球迷道別。

最後一顆球受到擠壓、回擊出界後，巴格達提斯先是在草地上以手指寫下幾個字，才走向前與裁判、對手握手致意，貝雷蒂尼後來也將這個別具意義的時刻留給巴大叔，他眼泛淚光、不時將雙手放在胸前、甚至還親吻草皮，最後離場前幾乎將球袋裡的球拍及球衣都送給場邊觀眾。

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今年34歲的巴格達提斯在2003年展開職業生涯、2006年為生涯代表作，他在年初的先是澳網打敗第二種子、美國重砲手羅迪克（Andy Roddick），接著闖進生涯第一次、也是唯一一次大滿貫決賽，不過最後落敗給費德爾（Roger Federer）。

選擇在此地退休的溫布頓對於巴格達提斯有著深刻意義，他第一次在電視機前面看的網球比賽就是1992年的溫布頓決賽由美國名將阿格西（Andre Agassi）對上克羅埃西亞好手（Goran Ivanisevic）；2006年溫布頓巴大叔在此也有亮眼表現，他在第四輪擊敗「英國希望」穆雷（Andy Murray）、八強再贏前球王休威特（Lleyton Hewitt）、只可惜最後輸給納達爾（Rafael Nadal）、止步四強。2006年也是他世界排名最高的一年，曾高居世界第八。

對於獲得滿場球迷的掌聲，可以看出眼泛淚光的巴格達提斯相當不捨，「我不想要離開球場，」賽後受訪時巴大叔表示，「這是很棒的道別、非常美好。我想要謝謝每個和我一起留到最後的球迷。」

巴格達提斯在2012年與克羅埃西亞好手史普琳（Karolina Sprem）結婚，夫妻倆將在今年迎接第三個孩子誕生。

巴格達提斯親吻草皮。（法新社）

巴格達提斯（右）今不敵親吻草皮義大利好手貝雷蒂尼，止步第二輪。（法新社）

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