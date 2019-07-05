中職》感念老東家 潘忠韋：劉保佑將口號化作實際行動

球評潘忠韋在今日受訪時感念老東家的付出。（資料照，記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕Lamigo桃猿前天宣布啟動球隊轉賣程序，過去曾效力La new熊（Lamigo桃猿前身）的球評潘忠韋說，「謝謝他們的付出。」

潘忠韋職棒生涯從2001年台灣大聯盟雷公啟程，2003年職棒兩聯盟合併，他被分配到體質不佳的第一金剛，同年底劉保佑以1.5億元買下第一金剛，更名「La new熊」，從萬年爛隊一路爬升到中職常勝軍，2006年奪隊史首冠，2010年球季結束潘忠韋離隊。

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潘忠韋表示，他剛打職棒時球員要自己洗衣服，後來劉董事長（劉保佑）接手球隊，非常照顧球員，把球員住宿、飲食、球場、二軍農場都弄得很好，提升整體職棒規格，「過去我們經常只是聽到口號，劉董事長將口號化作實際行動。」

潘忠韋回憶:「劉董事長剛買下球隊，喊出的口號是『打倒兄弟，3年奪冠。』他努力補強人員，改變環境，因為他說過『人要夠，打仗才會贏。』這也是為什麼現在桃猿會一直會有超級新人出現。」

潘忠韋坦言，近期味全龍加入，感覺職棒更蓬勃發展，沒想到Lamigo在這個時間點想要轉賣球隊，確實有點意外，或許身為中小企業經營職棒球隊，有外界所不清楚的難處，以他曾經是La new熊球員的觀點來看，劉保佑確實落實許多職棒理念。

Lamigo董事長劉保佑。（資料照，記者李容萍攝）

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