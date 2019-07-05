日職》陽岱鋼敲安、山口俊狂飆12K 巨人宰橫濱笑納6連勝

陽岱鋼今先發7局下敲出安打，也帶動球隊後續進攻。（圖片取自讀賣巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今在主場天與橫濱DeNA多交手，效力巨人軍的台灣好手陽岱鋼連兩場先發上陣，今7上第三打席把握機會敲出安打，帶動球隊攻勢還跑回本壘得分，而巨人靠著先發山口俊8局失2分好投，加上丸佳浩、若林晃弘都開轟，終場就以8：4大勝橫濱。

陽岱鋼今扛第7棒、鎮守右外野，面對橫濱先發今永昇太，首打席敲滾地球出局，第二打席也吞K，不過7局下第三打席，陽岱鋼終於把握機會擊出安打，也帶動球隊攻勢，最後再靠著坂本勇人的長打，跑回本壘得分，不過8下最後一次上來打擊敲出飛球出局，總計今天4打數敲出1安，跑回1分，打擊率2成89。

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而巨人軍前4局遭今永昇太壓制，5局下還以2分落後時，若林晃弘敲出追平比數全壘打，6局下丸佳浩又敲出三分砲，助巨人一口氣將比分拉開，7局下又再添2分；反觀橫濱2局上就靠洋砲羅培茲（José López）的兩分砲破蛋，但接下來連6局都遭山口俊壓制，直到9局上才又靠著羅培茲開分追回2分，不過最後反攻無力，終場巨人就以8：4贏球，開心收下6連勝。



巨人先發投手山口俊主投8局用132顆球狂飆12K，僅被敲2安失2分繳出優質先發，不但收下本季第9勝，更豪取近期5連勝；橫濱先發今永昇太用97球投6局僅被敲出5安打失6分，加上隊友連6局火力遭封鎖，只能苦吞本季第4敗。

山口俊單場狂飆12K，收下個人本季第9勝。（圖片取自讀賣巨人推特）

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