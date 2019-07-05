世大運》金牌開張！射擊女將劉宛渝不定向飛靶進帳史上首金

劉宛渝拿下台灣射擊隊史首金。（射擊協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕射擊女將劉宛渝今日在2019年拿坡里世大運女子不定向飛靶決賽，熬過前3發僅中1泥盤的低迷，迅速重新振作，最終以39分技壓群雌，進帳射擊隊史首金，也是本屆台灣代表團第一金。

台灣射擊隊歷屆世大運獲3面銅牌，分別是2007年男子不定向飛靶團體銅牌、2011年徐婕瑀奪女子雙不定向飛靶個人銅牌及2015年吳佳穎女子10公尺空氣手槍個人銅牌。

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2013年喀山世大運國手、去年雅加達亞運奪個人第5的劉宛渝，這次二度出征世大運，資格賽表現就十分亮眼，首輪開始即領先各國好手，最終5輪資格賽僅射丟4泥盤，以121分奪第1，晉級決賽，使奪金聲勢大漲。

劉宛渝決賽前3發表現失常，錯過2個泥盤，不過她後面回穩，以連命中10個泥盤，直到第14發才失手，重新站上領先位置，即使換位置後，一度又連丟4泥盤，讓地主義大利選手蘿西追到只差1分，所幸劉宛渝很快找回狀況，也漂亮奪史上首面射擊金牌。

台灣代表團昨靠射擊女將林穎欣於10公尺空氣步槍鍍銅，以及女子團體斬獲銀牌，體操則是李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙鍍銀，單日進帳2銀、1銅，今天就靠劉宛渝用精準的表現，為代表團進帳首金。

劉宛渝奪金。（射擊協會提供）

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