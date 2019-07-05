溫網》謝淑薇惜敗前球后普娃 溫布頓女單無緣16強

謝淑薇歷經3盤拉鋸無緣16強。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019溫布頓網球錦標賽於全英草地俱樂部進行，我國唯一單打會內出擊的謝淑薇歷經3盤拉鋸，3：6、6：2、4：6惜敗給第3種子的捷克前世界球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova），女單28種子小薇2連勝止步，無緣連續第2年挺進草地大滿貫16強。

謝淑薇上屆溫網驚爆冷門，3盤扳倒當時羅馬尼亞的球后哈勒普（Simona Halep）勇闖第4輪；本屆台將單打獨挑大樑的她，接連擊敗兩位曾晉溫網4強勁敵後，又施展變化多端的「淑薇Style」，再度把上週伊斯特本草地封后、身高186公分的東歐「重砲手」嚇出身冷汗。

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這場技術流與力量派的極端對抗，雙方開賽互保僵持不下，3：4時謝淑薇第8局先遭破發，27歲的普莉絲可娃順勢再保先馳得盤。遇強則強的小薇次盤重整旗鼓，刁鑽靈活的切球截擊發威，先在第3局搶救被破發點，緊接著回破再保，4：1擴大領先，第7局她躲過4個被破發點驚險保發後，第2度突破扳回一城。

普莉絲可娃強轟14記愛司、最後收下勝利。（法新社）

戰線拉進決勝盤，普莉絲可娃強力反撲，第3局破發2：1超前，韌性十足小薇全力頑抗，可惜錯失隨即回破機會，第5、7、9局保發緊咬不放，可惜4：5無路可退時，小薇未能突破前球后的強勢發球局， 歷經1小時46分鐘苦戰，不敵強轟14記愛司、近況甚佳的普莉絲可娃，對戰紀錄形成1勝2負；小薇今年杜拜8強3盤激戰險勝，回報去年邁阿密32強3盤搶7惜敗之仇。

全英草地俱樂部「三線出擊」的謝淑薇，繼2016年澳網重返四大賽混雙舞台，週五面臨單日二連戰考驗，小薇拚完女單稍事休息，再與弟弟「A鵬」謝政鵬混雙出擊，也是近年少見的姊弟配，首戰非種子日本組合加藤未唯／麥克拉克蘭（Ben McLachlan），謝家姊弟若順利闖過64籤頭關，次輪即將強碰第1輪輪空的第8種子詹詠然／克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig），爭奪16強門票。

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