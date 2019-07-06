MLB》海邊的思念 加州海灘壁畫紀念史卡格

Shoutout to locals who graffitied this in Venice Beach CA. pic.twitter.com/qKkaKlW5wQ — Ryan Sherriff （@KingSherriff） 2019年7月4日

〔體育中心／綜合報導〕天使隊左投史卡格（Tyler Skaggs）日前賽前在飯店驟逝，得年27歲，天使隊及球界紛紛以自己的方式悼念這位年輕左投、許多球迷亦自發性的到天使隊主場獻上花束致意，而在加州的一處海灘，也有當地的藝術家在壁上作畫，紀念這位出身此地的投手。

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目前效力於光芒隊小聯盟的左投謝里夫（Ryan Sherriff）曾是史卡格少棒時期的隊友，他稍早在推特貼出一張洛杉磯威尼斯海灘（Venice Beach）旁的壁畫照片，畫上分別是高中時期與天使隊時期的史卡格。謝里夫在貼文寫道：「為這位在威尼斯海灘塗鴉的居民致上敬意。」這座海灘就位於史卡格母校聖塔莫尼卡高中不遠的地方。



天使隊已經決定在未來的比賽裡都會在球衣上繡上史卡格45號的背號，象徵他永遠與隊友們同在。他們接下來將與太空人隊展開三連戰，週六才會回到主場迎戰水手隊。

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