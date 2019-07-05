中職》首安、首轟、首得分都在此 新莊對恰恰意義非凡

兄弟彭政閔，生涯累計1999安，明天在新莊再戰悍將只要敲安，就能達成生涯2000安里程碑。（記者方賓照攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將今天靠蔣智賢轟出逆轉滿貫砲，最終就以5:4氣走中信兄弟，「恰恰」彭政閔敲1安，生涯累計1999安，明天在新莊再戰悍將恰恰只要敲安，就能達成生涯2000安里程碑，目前得分1074分，再添2得分便超越張泰山，躍居中職得分王。

上半季末恰恰背傷脫離戰線，今天傷癒復出打第3棒、DH，6局上擊出游擊滾地球形成內野安打，生涯2000安「M1」聽牌，9局上兩出局恰恰面對悍將終結者陳鴻文，此時「恰爸」在記者室旁等待，若達成2000安里程碑就進場舉行頒獎儀式，可惜恰恰擊成三壘滾地球遭刺殺，比賽結束。

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「下一場再來。」恰恰表示，很久沒比賽，還在慢慢找感覺；恰恰從5月10日至今，22場比賽僅得2分，遲遲無法超越張泰山成為中職得分王，他笑說，「可能上天希望我把自己打回來吧（全壘打）， 一切盡力。」

明後兩天恰恰有機會在新莊球場達成生涯2000安、中職史上個人最多得分兩大里程碑，他說，「我首安、首轟、首得分都在新莊，如果能在這裡達成紀錄，應該會有不一樣的意義。」

彭政閔首安、首轟、首得分都在新莊球場達成。（記者方賓照攝）

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