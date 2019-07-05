溫網》抱怨鷹眼不準！丹麥甜心溫網女單32強GG

剛結婚的「丹麥甜心」沃茲妮雅琪，爆冷敗給中國張帥，無緣女單16強門票，賽後怒怪罪「鷹眼」不準，面子、裡子雙輸。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019溫布頓網球錦標賽於全英草地俱樂部進行，剛結婚的「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）面子、裡子雙輸，名氣響亮的第14種子爆冷敗給中國張帥，無緣女單16強門票，賽後她還怪罪「鷹眼」不準，直言抱怨高科技系統輔助判決球的落點，有些與自己看到的完全不同。

「我認為有爭議判決！」前世界球后沃茲妮雅琪賽後表示，選手肉眼看的與「鷹眼」就算不同，仍無法改變判決，「大家都只相信鷹眼，或許它是對的，但我覺得和自己看到的不一樣，至少今天鷹眼不在理想軌跡上。」她也坦承，臨場心態多少受影響，但也無能為力，「當你認為應該贏下這一分，卻被告知要重打，那非令人挫折。」甚至主審表示下場比賽會再檢查鷹眼系統時，「丹麥甜心」也只能無奈回應：「我已經沒有下一場了。」

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其實沃茲妮雅琪開賽氣勢如虹，一度4：0遙遙領先，卻又失誤連連讓出首盤，最終反以4：6、2：6爆冷輸給非種子張帥，女單32強提前出局。

張帥爆冷擊敗「丹麥甜心」，贏球后激動慶祝。（路透）

沃茲妮雅琪開賽氣勢如虹，沒想到最終反以4：6、2：6爆冷輸給非種子張帥。（路透）

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