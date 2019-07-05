中職》Lamigo桃猿7：4勝統一獅 送代總教練劉育辰首敗

統一獅代總教練劉育辰（中）持掌兵符的第一場比賽吞敗。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中職下半季今天開打，Lamigo桃猿於球團宣布轉賣後首次出賽，打線在前4局就攢下6分的雄厚本錢，配合尼克斯6局失1分的好投，加上2局上演出關鍵雙殺守備，以7：4送給統一獅代總教練劉育辰執教首敗。

桃猿維持上半季奪冠的穩定打線，開賽就取得2：0領先，打完4局已經領先6分，勝負關鍵在2局上，獅隊無人出局一、二壘有人，陳重羽擊出游擊滾地球，林承飛接球後先踩壘包封殺郭阜林，再用手套觸殺因為滑壘稍微離壘的潘武雄。

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由於裁判只判郭阜林出局，桃猿總教練洪一中立刻進場爭取，觀看重播輔助判決確定是雙殺守備，洪總指出，直覺潘武雄有稍微離開壘包，第一時間他也沒把握，「這個Play很關鍵，選手在那個瞬間，很多事都會忘記。」

獅隊可能拉近甚至追平的機會，瞬間被這個雙殺守備化解，劉育辰認為，這個Play確實非常關鍵，也給球員1個很好的經驗，這場畢竟是他第1場帶兵，與球隊沒有磨合期，賽後必須快速與教練團開會檢討，「很多東西要發生了，選手才會注意到。」

劉育辰代總教練首場比賽吞敗。（記者陳志曲攝）

桃猿總教練洪一中二局上爭取重播判決，最後改判的雙殺對比賽結果有著深遠影響。（記者陳志曲攝）

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