晴時多雲

世大運》最後一發決勝負！楊昆弼逆轉摘不定向飛靶個人金牌

2019/07/05 23:46

楊昆弼。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕射擊好手楊昆弼今日在2019年拿坡里世大運男子不定向飛靶決賽，因前10個泥盤射丟3個，後來及時穩住陣腳，且對手斯洛伐克選手馬利瓦（Filip Marinov）最後一發落空，讓楊昆弼以45：44逆轉摘金。

20歲楊昆弼是國內備受期待的射擊新星，2016年成為里約奧運國手，在去年雅加達亞運一戰成名，斬獲個人金牌，再與射擊女將林怡君奪混雙銀牌。

楊昆弼首度出征世大運，昨在前3輪資格賽落居第3，但今日於後2輪重整旗鼓，共50個泥盤、射破49個，以122分逆轉登資格賽首席，展現問鼎金牌氣勢。

決賽共6名選手出賽，從25發後成績最差者將先出局，之後每5發淘汰1人。楊昆弼在前10個泥盤錯失3個，落居第4名，一度陷入危機。不過，他逐漸進入狀況，連續射下16個泥盤，排名也升至第2位。

隨著25發後開始進入淘汰階段，楊昆弼於第35發起和皆來自斯洛伐克的馬利瓦及德洛班尼（Adrian Drobny）廝殺，而德洛班尼先被淘汰後，楊昆弼與馬利瓦在最後10發展開對決，兩人在45發射完，戰成40：40平手，而馬利瓦最後一發意外失手，讓楊昆弼進帳本屆台灣代表團第2金。

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