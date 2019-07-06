足球》馬內再扮救世主 塞內加爾非洲盃晉8

馬內攻進全場唯一一球，幫助塞內加爾以1：0擊敗烏干達。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕非洲盃16強淘汰賽如火如荼地展開，西非新興強權塞內加爾面對烏干達，塞內加爾靠著利物浦明星前鋒馬內（Sadio Mané）的進球帶領下，終場以1：0擊敗烏干達晉及非洲盃8強，馬內本屆賽會已攻進3球，暫居射手榜第一。

比賽第15分鐘，塞內加爾利用一次快攻機會，尼昂（M'Baye Niang）找到空檔將球塞給無人盯防的馬內，馬內一個精采跑位擺脫對手防線，形成與門將一對一的機會，這位前鋒沒有浪費隊友妙傳，起左腳穿過門將十指關把球射進門框內，塞內加爾首開紀錄1：0。

請繼續往下閱讀...

比賽第59分鐘，馬內在禁區內被烏干達門將剷倒，主裁判吹罰12碼點球，由馬內親自操刀主罰，但射門角度不夠刁鑽被門將撲出沒能幫助球隊拿下保險分，烏干達從鬼門關前走了一回，僅1分差依舊保有追平機會。

馬內踢丟1次12碼罰球機會。（法新社）

雖烏干達有數次射門良機，烏干達有7次射門，包括3次射正，皆大於塞內加爾的5次射門2次射正，只可惜烏干達球員皆未能攻破塞內加爾大門，最終塞內加爾以1：0收下非洲盃8強門票，追平上屆8強的表現，一掃2018世界盃小組賽遭淘汰的陰霾。8強的對手將會是16強賽爆冷擊敗摩洛哥的貝南。

馬內本賽季替利物浦於英超出賽36場攻進22球，與紅軍的隊友薩拉赫（Mohamed Salah）及兵工廠的奧巴梅洋（Pierre-Emerick Aubameyang）並列英超進球王。

效力利物浦的隊友薩拉赫。（資料照，法新社）

效力兵工廠的奧巴梅洋。（資料照，路透社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法