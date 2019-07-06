MiLB》江少慶飆7K奪勝 張育成雙安、上演美技雙殺（影音）

〔體育中心／綜合報導〕效力印地安人3A的江少慶與張育成今日再度同場出賽，江少慶先發5.2局飆出7K奪勝，張育成單場雙安加盜壘，同時還演出精彩雙殺美技。

江少慶今天首打席就挨轟，接著又被敲出二壘安打，但他隨後回穩連飆3K結束首局投球，第二局他先是投出保送後讓下棒打者擊出飛球出局，強森（Sherman Johnson）敲出二壘強勁平飛球，張育成接到後傳一壘讓來不及回壘打者出局，完成雙殺化解攻勢。

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江少慶在第六局2出局後，遭到陽春彈狙擊又被敲出二壘安打，然後就被教練換下場休息，接替的投手飆出三振沒讓江少慶再掉分。總計江少慶今天主投5.2局，被敲出8支安打投出2次保送，飆出7次三振失掉2分，球隊終場以6：4贏球，江少慶也拿下本季第6勝。

江少慶。（圖片取自推特）

張育成今天先發第二棒二壘手，首打席被三振出局，第二打席敲出安打後靠著隊友的長打跑回來得分，第三打席敲出游擊小飛球出局，第四打席再敲安打上壘，並在隊友巴恩斯（Brandon Barnes）揮棒落空遭三振後後盜上二壘，本季第二次盜壘成功。

張育成今天4打數2安打，被三振1次，跑出1次盜壘成功，打擊率上升至2成24。

張育成。（圖片取自推特）

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