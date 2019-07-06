足球》席耶齊錯失絕殺12碼 貝南爆冷PK戰勝出晉非洲盃8強

席耶齊正規賽傷停補時踢丟絕殺12碼罰球，球隊於PK大戰敗給貝南。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕非洲盃16強賽事，北非強權摩洛哥出戰貝南，正規賽傷停補時摩洛哥明星球員席耶齊（Hakim Ziyech）罰丟12碼，痛失絕殺機會，因此兩隊正規賽加延長賽戰成1：1平手進入PK大戰決勝負，最終貝南以4：1帶走PK戰勝利進入8強，持續刷新隊史於非洲盃的最佳紀錄。

比賽第53分鐘，貝南利用1次角球機會，阿迪盧（Moise Adilehou）卡到絕佳位置推射破門成功，貝南先馳得點。比賽第75分鐘，貝南球員在自己半場發生嚴重失誤，被伯索法（Mbark Boussoufa）在前場抄截球後直傳給納斯里（Youssef En-Nesyri）形成單刀的機會，納斯里把握住這天上掉下來的大禮起腳破網成功，摩洛哥追平比數1：1。

請繼續往下閱讀...

比賽第94分鐘，摩洛哥效力多特蒙德的後衛哈基米（Achraf Hakimi）在禁區內直接被防守球員犯規，幫助球隊要到一次12碼罰球機會，由主將席耶齊操刀，戲劇化的是門將第一時間猜錯邊，結果皮球中立柱彈出，貝南逃過一劫。接下來延長賽30分鐘，兩隊未能有所建樹，比賽需進入PK大戰決一生死。

PK大戰兩隊第1點皆罰進，第二點貝南的球員率先踢進，但是摩洛哥的伯索法卻踢丟了，接連著下一點的納斯里也未能進球，反觀貝南4次點球全部踢進，終場貝南於PK大戰以4：1擊敗強敵摩洛哥，爆冷收下非洲盃8強門票。

世界排名44的摩洛哥這一屆16強就遭世界排名僅排第88的貝南所淘汰，摩洛哥曾5度殺進非洲盃4強，並於1976年獲得隊史首座，也是唯一一次的非洲盃冠軍。貝南則是自2010年後再次進入非洲盃會內賽，本屆賽會為隊史第一次踢進淘汰賽階段，且一路殺進8強，對手將是坐擁明星前鋒馬內（Sadio Mané）的塞內加爾，塞內加爾16強賽以1：0擊敗烏干達。

非洲盃16強剩餘對戰組合和賽程：

對戰組合 日期 時間 奈及利亞vs喀麥隆 7月7日 凌晨12點 埃及vs南非 7月7日 凌晨3點 馬達加斯加vs剛果民主共和國 7月8日 凌晨12點 阿爾及利亞vs幾內亞 7月8日 凌晨3點 馬利vs象牙海岸 7月9日 凌晨12點 迦納vs突尼西亞 7月9日 凌晨3點

貝南球員PK大戰勝出後相當興奮。（歐新社）

來自貝南的球迷利用身體彩繪替國家隊加油助陣。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法