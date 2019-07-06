日職》原監督一個改變 日媒：巨人隊氣氛上升了

原辰德開心對丸佳浩比出「丸POSE」。（取自讀賣巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕巨人隊昨靠著丸佳浩關鍵3分砲擊敗橫濱，拿下6連勝，戰績長紅持續在央聯獨走，日媒《體育報知》指出，監督原辰德一個改變讓全隊的氣氛上升。

原辰德在6月20日丸佳浩開轟時，滿臉笑容在休息室迎接他，並用雙手比出一個大圓形的「丸POSE」，這從丸佳浩過去在廣島隊開轟時就會比的招牌姿勢。

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從那天之後，只要丸佳浩開轟原監督都會比出這個姿勢來給他祝福，原辰德受訪時說出理由：「近朱者赤嘛。」他說，「板凳席選手們如果他沒有表現的話會遺憾，如果有好表現也會跟本人一樣高興。」

站上英雄訪問舞台的選手都比出「丸POSE」。（取自讀賣巨人官方推特）

對此丸佳浩本人表示：「真的不敢當。」不過也說，監督這麼做會讓選手的心情也跟著興奮起來，日媒認為，教練團和選手團結一心的氛圍，是巨人隊維持好成績的關鍵。

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