〔體育中心/綜合報導〕美國南加州今天稍早(台灣時間6日上午11時16分)發生芮氏規模7.1強震,道奇主場正在進行迎戰教士隊的比賽,地震來襲時鏡頭一陣天搖地動,不過比賽仍持續進行。

加州昨日才發生近20年規模最大的6.4地震,今天又出現7.1強震,據《洛杉磯時報》報導,這起地震震央距離加州里奇克萊斯特(Ridgecrest)約4英里(6.4公里)。

與此同時,西岸的拉斯維加斯也感受到震度,正在當地進行的NBA夏季聯賽鵜鶘對尼克之戰則是短暫暫停。

There was a brief delay at #NBASummer League because of an earthquake. pic.twitter.com/yOecwOlrQC