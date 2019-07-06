MLB》「法官」單場雙響砲！洋基連兩天延長賽贏球（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基作客光芒之戰，洋基靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）單場雙響砲助威，在延長賽11局以8：4擊敗光芒，連續兩場比賽都在延長賽拿下勝利。

今天賈吉首局就升堂，他在0好2壞時砲轟光芒隊的二刀流大物麥凱（Brendan McKay），延長賽第11局雙方4：4平手時賈吉再度開轟，面對史坦內克 （Ryne Stanek）敲出一發442英呎的大號全壘打，幫助球隊以5：4超前。

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洋基在第11局靠著賈吉的全壘打超前比數後，賈納（Brett Gardner）又補上一發三分彈，幫助球隊以8：4拉開比分。

11局下半，海爾（David Hale）在K掉首名打者後連續被敲出2支安打，讓洋基隊不得不派出查普曼 （Aroldis Chapman）上場關門，他在三振掉赫雷迪亞（Guillermo Heredia）後保送德阿諾德（Travis d'Arnaud）形成滿壘，接著讓潘姆 （Tommy Pham）打出二壘平飛球被接殺，最終洋基隊就以8：4拿下勝利。

賈吉單場雙響砲。（美聯社）

洋基先發田中將大今天主投6.1局送出5K，被敲2發全壘打失掉4分無關勝敗。光芒隊先發麥凱主投5局，被敲1發全壘打失掉3分，同樣無關勝敗。

光芒隊的一壘新秀洛爾（Nate Lowe），在第四局時敲出追平比數的陽春全壘打，同時這也是他的生涯首轟。今天這場比賽砲聲隆隆，一共敲出6發全壘打，有5人開轟。

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