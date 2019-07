NBA》鵜鶘怪物狀元首秀超狂！暴力抄球後無情猛灌（影音）

〔體育中心/綜合報導〕今天是鵜鶘狀元威廉森(Zion Williamson)夏季聯盟首秀,他也馬上在比賽中展現出他怪物般的超強力量,第一節就從尼克隊二年級生諾克斯(Kevin Knox)中硬把球給抄走,然後轉身暴扣籃框。

這場比賽也是威廉森與他的大學同學、今年首輪第三順位被尼克隊選進的巴瑞特(R.J. Barrett)進職業後首度正面對決,上半場威廉森出賽9分鐘就拿下11分3籃板1抄截、巴瑞特則拿下8分3籃板。

不過上半場卻發生讓鵜鶘隊不願見到的情形,《ESPN》記者Cassidy Hubbarth在推特上指出,威廉森在上半場撞到左邊膝蓋導致受傷,本場比賽不會再上場,雖然傷勢並不嚴重,但鵜鶘隊依舊相當謹慎。

威廉森夏季聯賽初登場就展現怪力。(圖片取自推特)

