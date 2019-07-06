小馬聯盟少棒》台東聯隊擊敗韓國奪冠 進軍美國拼世界冠軍

由台東縣卑南、豐田等5所國小組成的台灣少棒代表隊，拿下小馬少棒亞太區代表權，將徵世界冠軍。（圖由台東縣教育處提供）

［記者王秀亭／台東報導］「2019年美國小馬聯盟（PONY）亞太區少棒錦標賽」昨天在日本宮崎舉辦冠亞軍決賽，由台東縣卑南、豐田、桃園、三民、新生等國小組成的台灣代表隊，在冠軍戰對戰韓國B隊，以11:1順利抱回冠軍獎座，取得8月美國德州「小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽」，消息傳回台東，鄉親相當興奮，縣長饒慶鈴開心之餘表示，盼教練團回國後針對缺失再進行短期訓練，盼一舉拿下世界冠軍。

縣府教育處表示，「2019年美國小馬聯盟（PONY）亞太區少棒錦標賽」原訂賽程雖受連日豪大雨影響，台東縣少棒籌組的台灣代表隊，前兩戰勝印尼及菲律賓後，4日出戰韓國A隊，先發投手黃義傑送出四局11K，隊友則以安打火力支援，終場以10:0完封韓國A隊。

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台灣隊5日下午1時與韓國B隊爭冠，首局就安打連連發動攻勢，邱彥祖敲出首支場內全壘打，再靠對方失誤，包括蘇政憲的場內全壘打，第1局就取得5分領先；接著邱彥祖4局再敲出場內全壘打，幫助球隊多添1分保險分，終場以11:1順利拿下冠軍。

台灣代表隊主體台東縣卑南國小，總教練陳玉船、教練連智淵及教練鄭志華，選手則由卑南國小8位、豐田國小4位、桃源、三民、新生國小各1位組成代表隊，這也是台灣隊去年首度在小馬聯盟少棒、青少棒、青棒賽都拿下冠軍後，今年有機會再度挑戰小馬三級棒球的三冠王。

由台東五所國小組成台灣華少棒代表隊，贏得2019年美國小馬聯盟（PONY）亞太區冠軍。（圖由台東縣教育處提供）

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