MLB》 打爆大都會終結者！ 費城人單局狂炸5分帶走勝利（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，費城人作客大都會主場系列賽首戰，大都會派出去年國聯塞揚獎得主德葛隆（Jacob deGrom）掛帥先發，主投7局失2分於平手時下場，費城人9上面對大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz），從他手上敲出3支安打外加1保送，一共攻下5分大局，最終費城人以7：2擊敗大都會拿下系列賽開門紅。

大都會終結者狄亞茲被打爆。（美聯社）

1局上半，金德利（Scott Kingery）首局首打席首球即開轟，幫助費城人先馳得點。4局下半，大都會怪物新人阿隆索（Pete Alonso）鎖定一顆投到紅中快速球出棒，將球掃出中左外野大牆，這是他本季第29轟。5局下半，又是阿隆索！在兩出局一壘有人時打出中右外野深遠長打將隊友送回本壘，賺進單場第2分打點。

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怪物新人阿隆索本場貢獻2分打點，包括擊出1發陽春砲。（法新社）

7局上半，赫南德茲（Cesar Hernandez）於二三壘有人擊出沿著三壘邊線的內野軟弱滾地球形成內野安打，讓三壘上的跑者安全回到本壘攻下追平分。8局下半哈波（Bryce Harper）展現一次外野美技滑接，沒收阿隆索可能形成的安打。

（影片來源：大聯盟官網）

9局上半，費城人靠著布魯斯（Jay Bruce）帶有1分打點的一壘安打突破僵局，代打上陣的羅德里奎茲（Sean Rodriguez）也補上一之1分打點的一壘安打，這一棒把狄亞茲給打下場，壘包上尚留兩名跑者。

接替投球的法米利亞（Jeurys Familia）也壓不住攻勢，謝古拉（Jean Segura）和哈波（Bryce Harper）接連敲出帶有2分和1分打點的二壘安打，單局直接海灌5分，終場費城人以7：2拿下勝利，大都會則是吞下近期的二連敗。

費城人先發投手維拉斯奎茲（Vince Velasquez）主投5局被敲6安失2分無關勝敗，摩根（Adam Morgan）後援0.2局無失分拿下本第3勝。大都會先發投手德葛隆主投7局被敲3安失2分，令飆出10張老K無關勝敗，終結者狄亞茲僅投0.1局被敲3安失4分，苦吞本季第6敗。

塞揚強投德葛隆主投7局失2分表現優異，只可惜本場無關勝敗。（今日美國）

哈波除了美技守備之外還貢獻1支安打1分打點。（美聯社）

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