MLB》觸底後反彈？ 戴維斯開轟3打點擊落藍鳥（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，金鶯作客藍鳥主場系列賽首戰，金鶯靠著戴維斯（Chris Davis）單場2 安包括1發陽春砲，共賺進3分打點，最終金鶯以4：1擊敗藍鳥拿下近期2連勝。

戴維斯單場貢獻2安3分打點，包括1發陽春砲。（法新社）

2局上半，兩出局後前美聯全壘打王戴維斯瞄準紅中速球大棒一揮，球直直飛越中外野大牆，幫助金鶯先馳得點，接著兩名打者皆因保送上壘，維拉（Jonathan Villar）補上1支帶有1分打點的內野安打，金鶯2：0領先。

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5局上半，藍鳥的游擊手賈維斯（Freddy Galvis）策動一次精彩的雙殺守備，接殺打者的球後快傳三壘，抓到回壘不及的跑者。

（影片來源：大聯盟官網）

7局下半，祖利（Brandon Drury）掃出左外野方向的陽春彈，幫藍鳥追回1分。9局上半，戴維斯再扮關鍵角色，於二三壘有人時擊出一壘安打，並把隊友都送回本壘，終場金鶯以4：1擊敗藍鳥。金鶯目前26勝61敗依舊在全聯盟敬陪末座，藍鳥則是33勝56敗在美聯東區排名第4。

金鶯先發投手邦迪（Dylan Bundy）主投6.2局被敲3安失1分，另送出6次三振拿下本季第4勝，弗萊（Paul Fry）後援1局送出1K無失分拿下本季第2次救援成功。藍鳥先發投手桑契斯（Aaron Sanchez）主投5局被敲3安失2分苦吞本季第12敗，現階段11連敗是自2012年羅梅洛（Ricky Romero）的13連敗後隊史最長紀錄。

邦迪主投6.2局失1分拿下勝投。（美聯社）

桑契斯苦吞本季第12敗，自4月27號後未嘗勝投滋味。（美聯社）

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