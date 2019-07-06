MLB》大谷翔平生日開轟 隊友竟播中國歌幫他慶生（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使作客太空人3連戰第一場，包括大谷翔平在生日這天轟出的陽春砲，天使單場敲出4轟，擊敗太空人取得首勝，賽後大谷被問有沒有隊友幫他慶生，他回答，隊友有播中文歌幫他慶祝，「也許大家都以為那是日文歌...但那好像是中國的生日快樂歌...。」

大谷賽後與普侯斯慶祝。（法新社）

太空人今派出塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）掛帥先發，但他在第3局先是被卡胡（Kole Calhoun）兩分砲狙擊，一顆95英哩又被大谷翔平扛出中外野，第6局再遭西蒙斯（Andrelton Simmons）轟陽春砲，投7局失掉4分，吞下本季第4敗。

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韋蘭德單場挨3轟吞敗。（法新社）

楚奧特（Mike Trout）在第8局補上陽春砲，本季第26轟，這是他最近3場比賽的第4發全壘打，且是本季第6次與大谷同場開轟，雖然太空人在8局下靠古利爾（Yuli Gurriel）兩分砲追回分數，最後仍以4：5敗北。

楚奧特近3場敲4轟。（法新社）

大谷單場4打數1安打，打擊率微幅下滑到.309，賽後大谷提到：「雖然自己沒有特別想在生日這天打全壘打，但由於對手是同區的龍頭，能夠開轟很有意義。」

他提到，韋蘭德是速球派的一等一強投，但他沒有預設鎖定直球，「不管是哪位投手都是變化球的失投率比較高，基本上不要特別等什麼球比較好。」

大谷也被問到有沒有隊友幫他慶生，他表示，隊友在飛機上放生日快樂歌給他，「大家也許都以為那是日文，但那好像是中國的。」

大谷開轟與卡胡慶祝。（USA TODAY Sports）

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