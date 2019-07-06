MLB》「Z魔神」再度發威！ 聯手C.沃克雙響砲擊沉洛磯（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，響尾蛇主場迎戰洛磯，響尾蛇今推派王牌「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）掛帥先發主投7局0失分，另還靠著C.沃克（Christian Walker）單場3安猛打賞，包括2轟貢獻5分打點的助拳，終場響尾蛇以8：0完封洛磯。

葛蘭基主投7局0失分拿下勝投。（美聯社）

4局下半，C.沃克用一發兩分打點全壘打替響尾蛇先馳得點。5局下半，艾維拉（Alex Avila）逮中一顆滑球掃向右外野方向形成二壘安打，並一次將壘包上兩隊友送回本壘，響尾蛇的攻勢沒就此停止，這還只是剛開始，先是艾斯科巴（Eduardo Escobar）的高飛犧牲打補上1分，下一棒又是輪到打擊手感最火燙的C.沃克，鎖定一顆二縫線速球把球打出中外野大牆，直接在計分板上增加3分，單局海灌6分形成大局。

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C.沃克敲雙砲貢獻5分打點，幫助響尾蛇擊敗洛磯。（美聯社）

Z魔神於1、3、4、5局都各送出2次三振，整場完全壓制洛磯打線，再加上後援上場的布雷德利（Archie Bradley）投兩局僅被敲1安0失分守成成功，最終響尾蛇以8：0帶走系列賽頭場勝利，洛磯則是吞下近期的4連敗，目前44勝43敗排名國聯西區第2，落後第一的道奇達15場差，響尾蛇則是排在國聯西區第3，戰績44勝45敗。

響尾蛇先發投手葛蘭基主投7局被敲4安無失分，另送出9K拿下本季第10勝。洛磯先發投手山薩泰拉（Antonio Senzatela）僅投4.1局被敲7安失7分苦吞本季第6敗。

（影片來源：大聯盟官網）

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