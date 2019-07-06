MLB》連續播報洋基5060場比賽 傳奇主播終於休假了

透過廣播播報洋基比賽的主播史特林。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕從昨天洋基對光芒系列戰開始，透過廣播聽比賽的洋基球迷可能很不習慣，因為他們沒聽到熟悉的主播史特林（John Sterling）聲音；這位昨天度過81歲生日的傳奇主播，自1989年連續播報洋基逾5千場戰役後，終於決定休假，等到下半季再「開嗓」。

昨天是美國國慶日，也是史特林的生日，《紐約時報》特別專文報導這位傳奇主播，「在連續播報洋基5060場比賽之後，史特林要休假了。」這位在WFAN廣播電台擔任比賽播報的傳奇主播，30年來頭一次休假，等於過去洋基終結者李維拉投的每一球，基特處理的每一次守備，他都沒有錯過。

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「我要來為下半季好好準備了！」史特林從昨天洋基和光芒4連戰首戰開始休假。這也是明星賽前的最後一個系列戰，等到洋基13日在主場迎戰藍鳥時，史特林就會銷假上班，等於足足有8天休息時間。

這是史特林難得願意放自己假，但他強調並非身體出了狀況，「我只是累壞了，但是身體並沒有毛病。」史特林的醫生只告訴他在休假要做到3件事，「把減輕的體重吃回來、每天喝一加侖的水，然後好好睡覺。」

史特林也是4個小孩的父親，親友聽到他這次願意休假都很開心，就連和他在廣播節目合作15年的搭檔蘇玲．華德曼都說：「我只希望史特林健康。」

30年來，史特林都忠於工作，就算聽眾看不見他，仍然每天穿西裝到球場。因此他這次決定要請假，也很輕易地獲得上級批准，因為WFAN的老闆和同事們，早就鼓勵他去休息一下了。

史特林前天在休假前播的最後一戰，洋基以5：1擊敗大都會，昨天和今天則都以8：4擊敗光芒，目前仍穩居美聯東區龍頭。

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