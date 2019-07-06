NBA》決定了！雷納德加盟快艇 與P.喬治組雙巨頭

雷納德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA自由市場最大咖雷納德（Kawhi Leonard）去向終於決定！根據ESPN王牌記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在推特上爆料，雷納德將與洛杉磯快艇隊簽下4年1.42億美元合約，此外，「可愛」還招募了雷霆明星前鋒P.喬治（Paul George）一起加盟。

P.喬治。（資料照，法新社）

快艇稍早與雷霆隊達成交易，為了換取P.喬治加盟，快艇送出2位球員吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、加林納里（Danilo Gallinari），還有4個未保護首輪籤、1個受保護首輪籤、以及2個首輪互換權給雷霆。

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雷納德上季帶領暴龍奪下隊史首冠，他也獲得生涯第二座FMVP，季後跳脫合約投入自由市場，加拿大球迷無不希望他能留下，暴龍隊也是唯一能提供5年1.9億美元頂薪的隊伍。

但「可愛」出身自美國加州，家鄉球隊「洛城雙雄」，包括擁有詹姆斯和A.戴維斯的湖人隊、以及快艇隊都積極爭取他的加盟，自由市場開啟多天，大家都在等待雷納德的決定，如今終於確定由快艇隊雀屏中選，獲得雷納德的青睞。

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