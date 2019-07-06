MLB》山本喬登6局好投也沒用 麥肯再見安氣走馬林魚（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，馬林魚作客勇士主場系列賽首戰，馬林魚本役派出超級新人，日裔美籍新人強投山本喬登（Jordan Yamamoto）掛帥先發主投6局無失分，兩隊以0：0的比分僵持到9局下半，勇士靠著麥肯（Brian McCann）的再見安最終以1：0收下近期的3連勝，馬林魚則苦吞近期的5連敗。

勇士靠著麥肯的再見安打收下近期的3連勝。（今日美國）

兩隊投手群表現都相當優異，兩邊一路掛了17顆蛋，直到9局下半，勇士的明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）先敲出二壘安打，接著前美聯MVP唐納森（Josh Donaldson）被蓄意保送上一壘，馬卡奇斯（Nick Markakis）滾地球出局推進壘上兩名跑者至二三壘，大物新人萊利（Austin Riley）再被蓄意保送形成滿壘局面，下一棒老將麥肯沒有等待太久，上來就揮擊第一球，將球推打至右外野草地形成安打，最終勇士以1：0氣走馬林魚。

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勇士先發投手德黑蘭（Julio Teheran）主投6局被敲5安無失分，另送出6次三振無關勝敗，傑克森（Luke Jackson）後援1局0失分拿下本季第4勝。馬林魚先發投手山本喬登主投6局僅被敲2安無失分，另飆出7張老K同樣無關勝敗，自登上大聯盟後先發5場已奪3勝並還未嘗敗績，奎哈達（Jose Quijada）後援0.1局被敲2安、2保送，包括再見安失1分苦吞本季第3敗。

山本喬登主投6局0失分無關勝敗，大聯盟生涯至今未吞敗績。（法新社）

德黑蘭主投6局0失分無關勝敗。（美聯社）

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