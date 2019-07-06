NBA》沒搶到雷納德 湖人以2.5億續留「天兵」麥基

湖人續留中鋒麥基。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕球星雷納德（Kawhi Leonard）加盟快艇後，洛杉磯湖人除了網羅射手D.格林（Danny Green）外。《ESPN》記者拉莫娜（Ramona Shelburne）指出，湖人找回中鋒麥基（JaVale McGee）、以及後衛卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）。

現年31歲的麥基上季打出生涯年，出賽75場有62場先發，平均每場繳出12分創生涯新高，另抓7.5顆籃板，以及場均賞2次火鍋。麥基的平均上場時間22.3分是自2011-12賽季以來最高。湖人以2年820萬美元（約新台幣2.5億）續留麥基。

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而現年26歲的卡德威爾波普，上季出賽82場有23場先發，平均每場得分為11.4分，另抓2.9顆籃板、傳1.3次助攻。湖人隊則以2年1600萬美元（約新台幣5億元），和卡德威爾波普再續前緣。

此外，湖人稍早也以2年3000萬美元，網羅射手D.格林（Danny Green），他上季效力暴龍，出賽80場，平均每場有10.3分、4顆籃板，三分球命中率45.5％創生涯新高。

湖人續留後衛卡德威爾波普。（資料照，法新社）

射手D.格林。（資料照，美聯社）

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