溫網》前球后普娃談淑薇Style 「感覺她也不知自己會怎麼打」

捷克前世界球后普莉絲可娃（左）賽後和台灣好手謝淑薇（右）致意。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019溫布頓網球錦標賽於全英草地俱樂部進行，我國惟一單打會內出擊的謝淑薇歷經3盤拉鋸，惜敗給捷克前世界球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova），無緣連續第2年挺進草地大滿貫16強，賽後第3種子談到「淑薇Style」如是說：「感覺她也不知道自己會怎麼打。」

27歲的普莉絲可娃近況甚佳，上週伊斯特本草地贏得本季第3冠，不過謝淑薇變化多端的陰柔球風，仍把身高186公分的東歐「重砲手」嚇出身冷汗，靠著14記愛司強力轟炸，才有驚無險回報今年杜拜8強3盤輸球之仇，並把對戰紀錄改寫為2勝1負，「我表現還不錯，但第2盤沒發揮最佳水準，無法打出自己想要的東西。 」

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謝淑薇上屆溫網一戰成名，3盤扳倒當時羅馬尼亞的世界球后哈勒普（Simona Halep）勇闖第4輪，加上先前又贏了普莉絲可娃，因此這位前球后特地做好準備，「她很難打，尤其球速偏快的草地，會讓你覺得自己在出醜，我有幾分就是這種感覺。」普莉絲可娃進一步解釋，小薇打法詭異刁鑽，臨場很難預判，「有時候我覺得，就連她都不知道自己會怎麼打。」因此普莉絲可娃團隊早已備戰，她甚至和擅長切球的西班牙退役名將瑪汀妮茲（Conchita Martinez）進行特訓，提前做足網前小球功課，加上她積極跑動壓制，才避免再被難纏的小薇爆出冷門。

謝淑薇。（法新社）

捷克前世界球后普莉絲可娃。（美聯社）

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