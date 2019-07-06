溫網》美15歲黑馬勇闖16強 葛芙挑戰前球后哈勒普

葛芙再爆冷門，黑馬傳奇還在繼續。（路透社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019溫布頓網球錦標賽於全英草地俱樂部進行，年僅15歲美國新秀葛芙（Cori Gauff）再爆冷門，次盤2：5絕境救回兩個賽末點，最終以3：6、7：6（9：7）、7：5逆轉勝年長13歲的斯洛維尼亞對手荷蔻吉（Polona Hercog），大滿貫處女秀就勇闖女單16強，最年輕的黑馬傳奇仍在延續。

「最後一個吊高球，我內心祈禱：出界吧，拜託了。」葛芙歷經2小時46分鐘拉鋸，後來居上氣走了世界排名60的荷蔻吉，賽後興奮跳著慶功，她開心地說：「天啊，真不敢相信，漫長比賽終於結束。」這位公開賽年代從會外殺入溫網會內的最年輕菜鳥，首輪拍落大她24歲的美國前世界球后大威廉絲（Venus Williams），之後又連闖兩關，樂得她準備購買當紅潮帽T來犒賞自己。

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初生之犢不畏虎的葛芙，目前世界女單排名313，16強即將挑戰另位前球后哈勒普（Simona Halep），但她絲毫無懼大名鼎鼎的羅馬尼亞第7種子，「我從小常看她比賽，算是熟悉吧；雖然沒一起練過球，所以不清楚實戰狀況。」

荷蔻吉在溫網第三輪不敵美國小將葛芙。（路透社）

葛芙將在下一輪面對前球后哈勒普。（法新社）

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